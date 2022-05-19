موسكو تؤكد أن الحوار مع الغرب قد يستأنف بعد انتهاء العملية في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أشارت رئيسة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا في البرلمان الروسي) فالنتينا ماتفينكو إلى أن الحوار بين روسيا والغرب يمكن استئنافه بعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.



وقالت ماتفينكو في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "أعتقد أنه ستكون هناك فرصة لاستئناف الحوار عندما ننتهي العملية العسكرية خاصة، ولا أشك لدقيقة واحدة في أنها ستكتمل بنجاح".

وأشارت إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار، لكن ليس وفقا للقواعد التي اخترعها شخص ما، إنما على أساس القانون الدولي والاحترام المتبادل.

ولفتت إلى أن موسكو "منفتحة على حوار من شأنه أن يضمن الأمن العالمي المتكافئ وغير القابل للتجزئة في القارة الأوروبية".