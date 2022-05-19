53% من الأمريكيين يؤيدون حظر "تويتر" لترامب (استطلاع)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين يعتبرون أن "تويتر" كان محقا في حظر الرئيس السابق دونالد ترامب من المنصة بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.



الاستطلاع إن "تويتر" اتخذ القرار الصحيح عندما حظر الرئيس السابق من المنصة، واعتبر 11% منهم أن الوقت قد حان لرفع الحظر.

في المقابل، قال 37٪ أن الحظر كان خاطئا وأنه يجب السماح لترامب بالعودة على المنصة، وقال 11% إنه ليس لديهم رأي حول الموضوع.

هذا وتباينت فكرة الحظر بشكل كبير بناء على تحديد الحزب، حيث قال 77% من المشاركين الديمقراطيين في الاستطلاع إن "تويتر" كان على حق ويجب أن يستمر في حظره على ترامب، بينما قال 72% من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع إنه لم يكن ينبغي أبدا حظر الرئيس السابق على الإطلاق ويجب أن يعود إلى "تويتر".

وبشكل عام، قال 47% من المستطلعين إنه ينبغي السماح لترامب بالعودة إلى "تويتر"، بينما قال 42% إن الحظر يجب أن يستمر.