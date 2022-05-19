رمطان لعمامرة يستقبل نظيره السعودي في الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة محادثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل مساء الأربعاء إلى الجزائر حسب ما جاء في بيان للوزارة.



وقال البيان إن زيارة عمل الأمير فيصل بن فرحان تأتي في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وسيسمح اجتماع هذه الآلية الهامة يوم الخميس تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها.

كما أن الوزيران ستبادلان وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.