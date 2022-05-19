الجيش الأمريكي يحصل على مدمرة بحرية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن موقع Naval Today أن سلاح البحرية في الجيش الأمريكي تسلم مؤخرا مدمرة عسكرية جديدة.



وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "في تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية أقيمت مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية الأمريكي سفينة عسكرية جديدة، وهي المدمرة رقم 71 من نوع Arleigh Burke التي يتم تصنيعها للجيش الأمريكي".

وأشار الموقع إلى أن العمل على تصنيع السفينة المذكورة كان قد بدأ عام 2017، وأنزلتها امريكا إلى المياه في يوليو 2018، واجتازت السفينة جميع الاختبارات المطلوبة في ديسمبر 2021.

وتعتبر هذ السفينة واحدة من أصل 9 سفن من فئة Flight IIA المعدلة عن سفن Arleigh Burke، وتأتي بهيكل بطول 155.2 م، بعرض 20 مترا، وتختلف عن سفن Arleigh Burke التقليدية بأن العديد من مكوناتها مصنوعة من مواد مركبة لتقليل بصمتها الرادارية.

وتتسلح هذه السفينة بصواريخ توماهوك المجنحة، وصواريخ RUM-139 VL-ASROCالمضادة للسفن، وصواريخ SM-2المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 20 و13.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، كما جهزت بمنصات لحمل مروحيات SH-60 العسكرية.