شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هدى عمار تطالب بتشكيل لجنة لرصد العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة هدى عبد الستار عمار عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة موجه الى وزير الإسكان والمرافق ووزير التنمية المحلية بشأن تشكيل لجنة استشارية من وزارة الإسكان والمرافق ووزارة التنمية المحلية لرصد العقارات الآيلة للسقوط والعقارات التي تحتاج لترميم والعقارات المائلة والعقارات المخالفة لمعايير وأصول البناء بمحافظة الإسكندرية وإيجاد آليات وحلول واضحة لتصحيح الوضع وآليات تخص المواطنين من توفير سكن أو أماكن إيواء مجهزة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

يأتي ذلك عملا بأحكام المادة 133 من الدستور والمادة رقم 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقالت النائبة هدى عبد الستار في مقترحها، إن ذلك نظرا لما شهدته محافظة الإسكندرية خلال الأشهر الماضية من تغير مناخى أدى الى انهيار بعض المنازل أو سقوط أجزاء منها نتيجة التهالك أو العقارات الآيلة للسقوط نتيجة عدم مطابقتها للمعايير السليمة للبناء وخارج الحدود العمرانية، وخاصة إذا كانت العقارات مرخصة، نتيجة فساد بعض المحليات السابقة بالإضافة إلى سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من قبل المحليات في المحافظة، والذى أثر بطريقة واضحة على زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة، حيث إنها أصبحت ناقوس خطر يهدد حياة المواطنين.