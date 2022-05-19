العناية الإلهية أنقذت الأطفال.. وفاة مفاجئة لمهندس أثناء قيادة سيارة رفقة أسرته بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

لفظ مهندس أنفاسه الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بسكتة قلبية أثناء قيادته لسيارته بصحبه أطفاله، بمنطقة النساجون بمدينة قنا، وأنقذت العناية الإلهية عشرات المارة والسيارات من التصادم بعدما انحرفت السيارة بشكل مفاجئ بوسط الطريق.

كانت البداية بتلقي اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من قسم شرطة قنا يفيد ورود بلاغا من الأهالي بوفاة شخص أثناء قيادته سيارته بصحبه أطفاله بمنطقة النساجون بمدينة قنا، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأفاد شهود عيان أنه أثناء قيادة محمود عبدالقادر، مهندس، سيارته بصحبة أطفاله بمنطقة النساجون بمدينة قنا أصيب بحالة إغماء، وجرى نقله إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة، إلا أنه تبين وفاته متأثرا بإصابته بسكتة قلبية، مشيرين إلى أن العناية الإلهية أنقذت أطفاله والمارة من حدوث تصادم بالسيارات المتواجدة على جانب الطريق.