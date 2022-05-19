تعليم المنوفية: 400 لجنة امتحانية جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

تبدأ بعد غد السبت 21 مايو الجاري امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة المنوفية، وما في مستواها للعام الدراسي 2021 / 2022، ويؤدي 83.839 طالب وطالبة الامتحانات في 400 لجنة امتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14.302 معلم "رئيس لجنة- مراقب أول- مراقب- ملاحظ- إداري" بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدارس ستة أيام متصلة تنتهي الخميس 26 من مايو الجاري.

من جانبها شكلت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية غرفة عمليات رئيسية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات لحلها فورًا أو تلقي أية شكاوى من الامتحان يتبعها غرف عمليات فرعية بديوان كل إدارة تعليمية، كما شددت المديرية في تعليماتها لرؤساء لجان سير الامتحان بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان الامتحانية وحظر استخدام الهواتف المحمولة للمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بانتظام وانضباط العملية الامتحانية بمنتهى الحسم مشددًا على العمل بروح الفريق.

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون اختبار اليوم الأول في مادة اللغة العربية والخط والإملاء للفترة الأولى، بينما يؤدي طلاب المدارس الرياضية فقط الاختبار النظري في مادة التربية الرياضية للفترة الثانية بمدارس التربية الرياضية بإدارتي شبين الكوم ومنوف.