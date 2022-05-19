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تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو السمك البلطي والبوري والمكرونة والجمبري، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

أسعار السمك اليوم

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، ليتراوح بين 41 و45 جنيها.

وهبط سعر كيلو المكرونة السويسي 13 جنيها ليتراوح بين 70 و78 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 16 و78 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 65 و125 جنيها.

وتراجع سعر كيلو البوري 5 جنيهات ليتراوح بين 80 و85 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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