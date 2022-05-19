خامنئي يدقّ ناقوس الخطر: أنقذوا البلاد من “مستقبل رهيب”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 19 - مايو - 2022 10:56 صباحًا

تشهد إيران منذ أيام احتجاجات وتظاهرات واسعة النطاق في مدن مختلفة، انطلقت شرارتها مع قرار الحكومة خفض الدعم عن مواد غذائية، ما أدّى الى ارتفاع الأسعار.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت متظاهرين يحرقون صور الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي داعين إلى عودة رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع.

على صعيد آخر، دعا خامنئي إلى إنقاذ بلاده من “مستقبل رهيب” نتيجة لشيخوخة السكان، مطالبًا بضرورة العمل على تشجيع ثقافة زيادة النسل.

وقال خامنئي في رسالة وجهها لاجتماع اللجنة الوطنية للسكان، أمس الأربعاء، إن هذه الدعوة من “الواجبات الأكثر ضرورة”، واعتبر أنها “سياسة حيوية” لمستقبل البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”، مؤكّدًا أن العمل على زيادة النسل وشبابية القوى البشرية في البلاد وتقديم الدعم للأسرة، يمثل أحد الواجبات الأكثر ضرورة للمسؤولين والشعب الإيراني فردا فردا”.

في السياق عينه، اعتبر أنّ “هذا الواجب مؤكد عليه أكثر للأفراد والمراكز المؤثرة والتثقيفية. هذه سياسة حيوية لمستقبل بلدنا العزيز على الأمد الطويل”، مشيرًا إلى أن “هناك دراسات علمية صادقة تشير إلى إمكانية تنفيذ هذه السياسة والتقدم بها إلى الأمام مع تجنب الأضرار المحتملة أو الوهمية وإفادة مستقبل البلاد بها”.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بمسألة التثقيف في الأجواء العامة وكذلك في النظام الصحي، جانبا إلى جنب مع التدابير القانونية.

ووفق البنك الدولي، بلغ عدد سكان إيران في 2020 نحو 84 مليون نسمة، إلا أن تعداد القوى العاملة في البلاد نحو 26 مليون نسمة من العدد الكلي للسكان.