شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: 6305 إصابات و42 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة المعنية بالوضع الخاص بكوفيد19- في تايلاند اليوم الخميس أنه تم تسجيل 6305 حالات إصابة جديدة و42 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 7567 مريضا من المستشفيات.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 394 ألفا و915 حالة إصابة من بينها مليونان و 171 ألفا و480 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و305 آلاف و699 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و637 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها سبعة آلاف و939 حتى الآن هذا العام.