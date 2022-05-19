بغداد - ياسين صفوان - اجتاحت صورة لامتحان نهاية الكورس الثاني في قواعد اللغة العربية حسابات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سؤال.

انت الان تتابع خبر في العراق... سؤال طريف في الامتحان وما علاقة ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية