في العراق... سؤال طريف في الامتحان وما علاقة ريال مدريد؟

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انت الان تتابع خبر في العراق... سؤال طريف في الامتحان وما علاقة ريال مدريد؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اجتاحت صورة لامتحان نهاية الكورس الثاني في قواعد اللغة العربية حسابات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سؤال.
وفي التفاصيل، طرح أستاذ اللغة العربية في إعدادية المحمرة للبنات سؤالًا طريفًا على تلامذة الصف الخامس العلمي وهو عن نوع الجملة التالية:
"إذا استهوتك الرياضة فشجّع أي فريق تريد، لكنّك لن تجد فريقًا كريال مدريد، فهو فريق أي فريق".
وانقسمت التعليقات على هذا السؤال بين من اعتبره طريفًا وبعيدًا من الجمل الأدبية التقليدية ويزيد حبّ اللغة العربية وبين من اعتبره سخيفًا دون المستوى الذي يجب تدريسه لتلامذته. فيما وصل البعض إلى المطالبة بمعاقبة الأستاذ وفصله من منصبه.
وترون أدناه صورة الامتحان كاملة: ركز على سؤال 2/ج.
"إذا استهوتك الرياضة فشجّع أي فريق تريد، لكنّك لن تجد فريقًا كريال مدريد، فهو فريق أي فريق".
وانقسمت التعليقات على هذا السؤال بين من اعتبره طريفًا وبعيدًا من الجمل الأدبية التقليدية ويزيد حبّ اللغة العربية وبين من اعتبره سخيفًا دون المستوى الذي يجب تدريسه لتلامذته. فيما وصل البعض إلى المطالبة بمعاقبة الأستاذ وفصله من منصبه.
وترون أدناه صورة الامتحان كاملة: ركز على سؤال 2/ج.