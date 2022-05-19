5 جرحى بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام محلية بأن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بإطلاق نار قرب حرم جامعة تمبل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.



وقال الفرع المحلي لإذاعة "سي بي إس" إن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة، حيث أصيب أحدهم وهو رجل يبلغ من العمر 28 عاما بـ14 طلقة نارية، فيما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 20 عاما بسبع طلقات، كما أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما بطلقة في الصدر.

وأضافت القناة أنه تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.