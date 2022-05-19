عاجل.. قتيل و3 جرحى في "قصف أوكراني" غربي روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الروسية، الخميس، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف أوكراني طال قرية غربي البلاد.



وقال حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، في بيان: "هجوم آخر للعدو فجر اليوم على قرية تيتكينو، انتهى للأسف بمأساة. في الوقت الحالي، هناك معلومات عن مقتل مدني واحد على الأقل".

وأوضح ستاروفويت أن القتيل هو سائق شاحنة أوصل مواد خام إلى مصنع محلي تعرض لعدة ضربات من الجانب الأوكراني، مضيفا أن هناك جرحى أيضا جراء القصف ويتم تقديم الرعاية الطبية لهم.

وأشار إلى أن الجهود جارية لإخماد حريق اندلع بعد القصف الذي ألحق أضرارا بعدد من المنازل في القرية.

وأضاف أن هناك تقارير عن وجود قذائف لم تنفجر، وأن متخصصين يعملون في الموقع لجمع البيانات حول الهجوم.

وكان حاكم كورسك أفاد مساء أمس بتعرض قريتين حدوديتين بما فيهما تيوتكينو، لقصف أوكراني دون سقوط إصابات.

وبحسب إعلام روسي فإن ما حدث اليوم هو المرة الثانية التي يقتل فيها مدني جراء عمليات قصف تتعرض لها مناطق في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا حيث تواصل موسكو حربها.