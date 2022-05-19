بسبب روسيا.. الائتلاف الحاكم في ألمانيا يطلب تجريد شرودر من امتيازاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا التقدم بطلب الخميس، لتجريد المستشار السابق غيرهارد شرودر من امتيازاته الرسمية لتشبثه بعلاقاته مع شركات طاقة روسية عملاقة.



وستتقدم الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة بطلب تجريد شرودر من مكاتب وموظفين وسائقين يكلفون دافعي الضرائب الألمان 400 ألف يورو سنوياً.

وأورد الطلب المقرر عرضه على لجنة الميزانية الخميس، أن "المستشار السابق شرودر لم يعد يحافظ على الالتزامات المستمرة لمنصبه".

وأعلنت الوثيقة "تعليق" مكتب شرودر بموجب ذلك، لكنه سيستمر في الاستفادة من حماية الشرطة.

ورفض شرودر الاستقالة من مناصبه في شركتي روسنفت، وغازبروم الروسيتين للطاقة رغم الاحتجاجات ضده في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما حاول المستشار الألماني أولاف شولتس من الحزب الديموقراطي الاشتراكي حض الزعيم السابق للحزب على التخلي عن وظائفه في روسيا، دون جدوى.

ويرأس شرودر الذي تولى منصب المستشار الألماني بين 1998 و2005 مجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت.

ومن المقرر أن ينضم الزعيم السابق إلى مجلس الإشراف على شركة غازبروم في يونيو (حزيران).

وتملك الشركة الروسية مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" تحت بحر البلطيق لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، وأوقف شولتس العمل به عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووقع شرودر بنفسه مشروع "نورد ستريم 1" قبل أسابيع من انتهاء ولايته، ويرأس حالياً لجنة المساهمين فيه.