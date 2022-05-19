إيلون ماسك ينقلب على الحزب الديمقراطي ويؤكد أنه سيصوت للجمهوريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية الأربعاء، إنه لن يدعم الديمقراطيين مثلما فعل في السابق، وأنه سيصوت الآن للجمهوريين.



وأضاف ماسك في تغريدة على تويتر "في الماضي أعطيت صوتي للديمقراطيين لأنهم كانوا في الغالب، حزب المودة، لكنهم أصبحوا حزب الانقسام والكراهية، وعليه فإنه لم يعد يمكنني أن أدعمهم، وسأصوت للجمهوريين."

وقال أغنى رجل في العالم الذي يريد شراء تويتر: "الآن، شاهدوا حملتهم للحيل القذرة التي تتداعى ضدي".

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء على تعيين سفيرة أمريكية جديدة لدى أوكرانيا.

وتم تأكيد تعيين الدبلوماسية المخضرمة بريدغيت برينك رسمياً في هذا المنصب.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أمس أنها ستعيد فتح سفارتها في كييف التي كانت مغلقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوقف دبلوماسيون أمريكيون عملياتهم في العاصمة الأوكرانية قبل أسبوعين من اندلاع الحرب في فبراير(شباط)، وانتقلوا إلى بولندا وكان بعضهم في لفيف في غرب أوكرانيا بشكل مؤقت.

وكانت برينك في السابق مبعوثة للولايات المتحدة إلى سلوفاكيا. وقبل ذلك، كانت لها أدوار بما في ذلك كخبيرة بوزارة الخارجية في واشنطن لشؤون شرق أوروبا والقوقاز ، ونائبة للسفير في أوزبكستان وجورجيا.