الولايات المتحدة تتهم مواطناً أمريكياً وأربعة مسؤولين صينيين بالتجسس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان يوم الأربعاء إن مواطناً أمريكياً وأربعة ضباط مخابرات صينيين اتهموا بالتجسس على معارضين وقيادات حقوقية ونشطاء مدافعين عن الديمقراطية يقيمون في الولايات المتحدة.



وتقول عريضة الاتهام إن وانغ شوجون من كوينز في نيويورك استغل وضعه داخل مجتمعات المغتربين الصينيين والمعارضين والمنشقين لجمع معلومات عن أنشطتهم لحساب وزارة أمن الدولة الصينية.

وذكرت وزارة العدل أن وانغ (73 عاماً) اعتقل في 16 مارس (آذار) وسيمثل أمام المحكمة في موعد لاحق. وأضافت أن مسؤولي وزارة أمن الدولة الصينية المتهمين الأربعة لا يزالون هاربين. وتم الإعلان عن عريضة الاتهام يوم الثلاثاء في محكمة اتحادية في بروكلين.

ولم يتسن التواصل بعد مع ممثلين عن وانغ للحصول على تعليق.

وقالت السفارة الصينية في واشنطن في بيان مكتوب أُرسل إلى رويترز "الاتهامات المزعومة التي وجهتها الولايات المتحدة محض افتراء".

وأضافت "نحث الجانب الأمريكي على إجراء تحقيق عادل وقانوني، والتعامل بشكل مناسب مع القضايا ذات الصلة، وحماية الحقوق القانونية للمواطنين الصينيين المعنيين".

وأضافت عريضة الاتهام أن وانغ قدم معلومات لوزارة أمن الدولة الصينية منذ عام 2011 على الأقل، مشيرة إلى أن المسؤولين فيها وجهوه ليستهدف نشطاء موالين للديمقراطية من هونج كونج ومدافعين عن استقلال تايوان وقضايا الويغور ونشطاء التبت.