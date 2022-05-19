الرئيس الأمريكي: نؤيد بقوة طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، تأييد بلاده بقوة طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وتابع الرئيس الأمريكي، "انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز تعاوننا الدفاعي".

ومضى قائلا "سنعمل مع فنلندا والسويد ضد أي تهديدات لأمننا المشترك أثناء النظر في عضويتهما بحلف شمال الأطلسي".

الرئيس الأمريكي قال أيضا، إن حلف شمال الأطلسي يضمن أمن مليار شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وكانت السويد وفنلندا قدمتا طلبات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في وقت سابق الأربعاء.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد تسلمه الطلبين من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف "إن الطلبين اللذين قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية"، مضيفا "سينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو".

غير أن الطلبين يواجهان مقاومة من تركيا العضو في الحلف التي هددت بعرقلتهما وسط اتهامها الدولتين الاسكندنافيتين بتقديم ملاذ آمن لمجموعات معارضة لأنقرة.

لكنّ مصدرا دبلوماسيا قال لـوكالة الصحافة الفرنسية، إن مشاورات تدور مع أنقرة لمحاولة إقناعها.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إنها تريد المصادقة "بأسرع ما يمكن" على عضوية بلدها التي التزمت منذ عقود سياسة عدم الانحياز العسكري.