البيت الأبيض: إصابة آشلي بايدن نجلة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، إصابة آشلي بايدن نجلة الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا.



وكان من المقرر أن تسافر آشلي (40 عاما) إلى أمريكا الوسطى مع والدتها السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، التي تغادر عصر اليوم الأربعاء، لكنها لن تقوم بالرحلة، حسبما قال البيت الأبيض.

ولم يتضح على الفور متى التقت آشلي بالرئيس آخر مرة.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلن رئيس اتحاد مراسلي البيت الأبيض عن ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا بين الأشخاص الذين حضروا عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وقال ستيفن بورتنوي، مراسل شبكة "سي بي إس نيوز"، الذي يقود رابطة مراسلي البيت الأبيض، إن الحالات التي ظهرت حتى الآن دون العشرة أشخاص، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويعود تقليد إقامة هذا العشاء إلى عام 1924 وشارك فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ العام 1980، باستثناء دونالد ترامب.

وكان الحصول على لقاح كوفيد-19 إلزاميا لحضور العشاء، لكنّ كثرا تساءلوا عن مدى حكمة بايدن البالغ 79 عاما لحضوره. فقد ثبتت إصابة نائبة الرئيس كامالا هاريس بالفيروس الأسبوع الماضي، كما أن أنتوني فاوتشي مستشار البيت الأبيض للأمراض المعدية لم يشارك في الأمسية.