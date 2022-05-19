عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توج آينتراخت فرانكفورت الألماني بطلا للدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب دام 42 عاما، بفوزه بركلات الترجيح على رينجرز الاسكتلندي (5-4) في المباراة النهائية.



وامتدت المباراة للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، قبل الذهاب لركلات الترجيح عقب فشل الفريقين في هز الشباك.

رينجرز كان المبادر بالتسجيل عن طريق مهاجمه جوي أريبو مع حلول الدقيقة 57 بعدما استغل سقوط أحد المدافعين، ليمضي في طريقه نحو المرمى قبل أن يضع الكرة بيسراه داخل الشباك.

ولم ينتظر فرانكفورت سوى 12 دقيقة لمعادلة النتيجة عن طريق مهاجمه رافائيل بوري، الذي وجه كرة عرضية من كوستيتش إلى داخل الشباك.

ومرت الدقائق التالية من الوقت الأصلي للمباراة دون وصول أي من الفريقين للشباك، ليطلق الحكم صافرة النهاية، مقررا ذهاب الطرفين لخوض شوطين إضافيين.

وتألق الحارس الألماني كيفن تراب في الشوطين الإضافيين، ليمنع رينجرز من خطف هدف الانتصار بتصديات متعددة، لا سيما في آخر لحظات الشوط الرابع، ليحتكم الفريقان بعدها لركلات الترجيح.

لم يتوقف حارس فرانكفورت عن مساعدة فريقه عند الاحتكام لركلات الترجيح، إذ تصدى بقدمه للركلة الرابعة التي نفذها آرون رامسي، فيما نجح زملائه في تنفيذ كافة الركلات الـ5 بنجاح، ليتوج الفريق الألماني بطلا لليوروبا ليج.