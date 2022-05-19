الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين بريدجيت برينك مرشحة بايدن سفيرة لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مرشحة الرئيس جو بايدن سفيرة لواشنطن في أوكرانيا.



ووصف مجلس الشيوخ، السفيرة الأمريكية المرشحة بريدجيت برينك، بأنها صاحبة دبلوماسية معنية.

وظل منصب السفير الأمريكي لدى كييف شاغرا منذ 3 سنوات تقريبا.

وتم التأكيد على اختيار برينك من خلال التصويت بالإجماع.

موافقة مجلس الشيوخ جاءت بعد الإعلان عن هذا التعيين غداة زيارة تاريخية قام بها إلى كييف الأحد وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

وتزامنت هذه الزيارة مع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الثالث، في حرب أسفرت حتى اليوم عن سقوط آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين.

وقال أوستن وبلينكن خلال الزيارة إنّ الدبلوماسيين الأمريكيين سيبدأون في العودة تدريجياً إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، وأعلنا عن تخصيص 700 مليون دولار (653 مليون يورو) من المساعدات العسكرية الإضافية.

من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية لصحفيين كانوا ينتظرون الوزيرين الأمريكيين على الجانب البولندي من الحدود مع أوكرانيا، إنّه "منذ بدأت الأعمال العدائية، لدينا فريق في بولندا يقوم بهذا العمل. اعتباراً من هذا الأسبوع، سيقوم أفراد من هذا الفريق برحلات في نفس اليوم إلى داخل أوكرانيا".

وأضاف أنّ أفراد هذا الفريق سيعيدون تدريجياً "تفعيل وجودنا في كييف".

أعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في كييف الأربعاء، بعدما أغلقتها لمدة ثلاثة أشهر بسبب الحرب الدائرة منذ 24 فبراير/شباط.