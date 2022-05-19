مصابون في إطلاق نار قرب جامعة تمبل بفلادلفيا الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أصيب 5 أشخاص في إطلاق نار قرب جامعة تمبل بمدينة فلادلفيا الأمريكية



وكشفت تقارير إعلامية أمريكية أن 3 من المصابين في حالة حرجة، حيث أصيب أحدهم وهو شاب يبلغ من العمر 28 عاما بـ14 طلقة نارية.

بينما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 20 عاما بسبع طلقات، كما أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما بطلقة في الصدر.

وتم اعتقال اثنين من المشتبه بهم، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وفرضت شرطة فيلادلفيا طوقا أمنيا حول موقع إطلاق النار، فيما لا توجد معلومات عن عدد الرصاصات التي تم إطلاقها ولكن "هناك أغلفة في كل مكان".