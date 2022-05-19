شكرا لقرائتكم خبر عن 700 ألف مواطن يدخلون تحت مظلة تكافل وكرامة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تم ضم 400 ألف أسرة تحت مظلة الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة بواقع 700 ألف مواطن" بهذه الأرقام كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الأرقام الجديدة التى تمت داخل تكافل وكرامة، وذلك خلال حضورها بمجلس النواب مؤخرا لعرض الموازنة العامة الجديدة للوزارة.

وقالت إنّ الدولة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشددة على أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يشدد على القيام ببرامج تمس حياة المواطن.

وأشارت "القباج" إلى أنه تم ضم 400 ألف أسرة جديدة بواقع مليون و700 ألف مواطن لبرنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة.

وقد وافقت لجنة التضامن النواب = على الموازنة العامة الجديدة لوزارة التضامن بواقع 20 مليارا و211 مليونا و854 ألف جنيه مقابل 20 مليارا و405 ملايين 840 ألف جنيه.

وبلغ مخصص بند الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 120 مليونا و383 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 38 مليون جنيه، فيما بلغ المخصص لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مبلغ 19 مليارا و470 مليونا و600 ألف جنيه، فيما بلغ المخصص لباب الاستثمارات 129 مليونا و677 ألف جنيه، فيما بلغ المقدر لقيمة المصروفات 20 مليارا و24 مليون جنيه".