شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات لـ"تضامن النواب" بشأن الموازنة الجديدة لوزارة التضامن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوصت لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي بـ5 توصيات بشأن الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 لوزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها بالمحافظات وجاءت التوصيات كالتالي:

1- أوصت باستقلالية صندوق الجمعيات الأهلية وتطويره وإعفاءه من الجمارك كما ورد بالقانون.

2- أوصت بزيادة الميزانية العامة لوزارة التضامن الاجتماعى بزيادة قدرها 100 مليون.

3- وأوصت بأهمية تخصيص مبالغ بالموازنة لتنمية الأسر المصرية.

4 وأوصت أيضا بأهمية حصر واستغلال الأصول حتى تستطيع الوزارة تحقيق أكبر عائد.

5 - الموافقة على الموازنة العامة الجديدة لوزارة التضامن مع مراعاة توصيات اللجنة.

وبلغت الميزانية لجديدة لوزارة التضامن بواقع 20 مليارا و211 مليونا و854 ألف مقابل 20 مليارا و405 مليونا 840 ألف جنيه، مع مراعاة 5 توصيات للجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.

وبلغ مخصص بند الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 120 مليون و383 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 38 مليون جنيه، فيما بلغ المخصص للباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مبلغ 19 مليار و470 مليون و600 ألف جنيه، فيما بلغ المخصص لباب الاستثمارات 129 مليون و677 ألف جنيه، فيما بلغ المقدر لقيمة المصروفات 20 مليار و24 مليون جنيه".