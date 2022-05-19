شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 1082 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس أن البر الرئيسي للصين سجل 1082 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 مايو أيار منها 212 إصابة ظهرت عليها أعراض و870 بدون أعراض.

كانت الصين قد سجلت 1305 إصابات جديدة في اليوم السابق، منها 240 ظهرت عليها أعراض و1065 بدون أعراض.

كما سجلت الصين وفاة واحدة جديدة لتصل حصيلة الوفيات إلى 5218 حتى 18 مايو أيار، في حين بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض 222582.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)