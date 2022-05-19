شكرا لقرائتكم خبر عن تضاعف حجم استثمارات الشركات الناشئة.. 7 أرقام عن خطة الدولة لبناء مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من الأرقام المهمة التى تبلور حرص الدولة على تعزيز ثقافة الإبداع التكنولوجى ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، لوضع مصر على الخريطة العالمية فى مجال ريادة الأعمال، وبناء مصر الرقمية، وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ونستعرضها فيما يلى: