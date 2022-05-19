شكرا لقرائتكم خبر عن تضاعف حجم استثمارات الشركات الناشئة.. 7 أرقام عن خطة الدولة لبناء مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكر عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من الأرقام المهمة التى تبلور حرص الدولة على تعزيز ثقافة الإبداع التكنولوجى ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، لوضع مصر على الخريطة العالمية فى مجال ريادة الأعمال، وبناء مصر الرقمية، وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ونستعرضها فيما يلى:
- إنشاء 8 مراكز إبداع مصر الرقمية وجار العمل لإنشاء 14 مركزا جديدا فى المحافظات.
- تضاعف حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة من 190 مليون دولار بعدد 117 صفقة فى عام 2020 إلى 490 مليون دولار بعدد 147 صفقة خلال عام 2021.
- تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر.
- تدريب نحو 62 ألف متدرب واحتضان ثلاث شركات ناشئة وتنفيذ برامج ما قبل الاحتضان لعدد 7 شركات ناشئة.
- بلغت نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة نحو 157% لتتضاعف من 190 مليون دولار بعدد 117 صفقة فى عام 2020، إلى 490 مليون دولار بعدد 147 صفقة خلال عام 2021.
- الشركات الدولية تمثل 32% من بين جميع المستثمرين فى الشركات المصرية الناشئة في 2020.
- مصر احتلت المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات فى الشركات الناشئة.