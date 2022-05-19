شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الإعاقات التى يسمح لأصحابها الحصول على سيارة معاقين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج بعض من ذوى الهمم إلى شراء سياره مجهزة طبيه لتسهيل حركته ولكن وفقا لبعض الشروط للحصول على هذه السياره، حيث يمنح قانون سيارات المعاقين الجديد للشخص الذى يعانى من عيب فى بدنه يؤثر على تحركاته القدرة على التحرك بسلاسة، وذلك عن طريق توفير سيارات المعاقين التى يتم تجهيزها بمواصفات خاصة لكى يتمكن الشخص المعاق من السفر وكذلك الذهاب للعمل قضاء كافة احتياجاته.

الإعاقات التى يسمح لأصحابها الحصول على سيارة معاقين

فى حالة تعرض الشخص لحادث كبير أو مرض معين نتج عنه بتر فى الساق بحيث يصل البتر إلى الركبة.

الإصابة بشلل الأطفال ولكنه لم يعانى من مشاكل فى عضلات الجسم.

إصابة الشخص بمرض الضمور فى العضلات.

فى حالة الإصابة بأحد أنواع التشوهات فى أطراف الجسم منذ الولادة.

التعرض لحادث أدى إلى قطع أحد الذراعين وقام بتركيب ذراع اصطناعى.

التعرض لحادث كبير أثر على قدميه ولم يستطيع السير على قدميه مرة أخرى.