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اعرف إزاى تحصل على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر

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القاهرة - سامية سيد - أتاح بنك ناصر فرصة لمن يرغب فى شراء سيارة، من خلال تمويل شراء سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة والدراجات النارية، لتوفير فرص عمل، وذلك وفقا لاتباع بعض الخطوات وهى:

 

1_ سداد 25% من عرض السعر كمقدم للسيارة

 

2_وبالنسبة للمستندات المطلوبة الرقم التأمينى لطالب التمويل  للعملاء الجدد لفتح الحساب.

 

3_صورة بطاقة الرقم القومى السارية لطالب التمويل.

 

4- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالى لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.

 

5 - بيان مفردات الدخل "مرتب، معاش" لطالب التمويل.

 

6_ مدة التمويل 90 شهرا للسيارات الملاكى و60 شهرا لسيارات المعاقين.

 

7_  يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط لطالب التمويل ويتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية

 

8_تقديم ضامن تحت الطلب من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام بشرط أن يغطى المرتب قيمة القسط الشهري

 

9_بالنسبة لأصحاب المعاشات يتم تحويل المعاش أو قيمة القسط  لطالب التمويل، بالإضافة إلى التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية.

 

10_ العاملين بالقطاع الخاص أو المهـن الحرة يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية.

 

11_حال سداد طالب التمويل  25 % من قيمة عرض السعر السيارة "المبلغ المسدد نقداً" يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب.

 

12_حال سداد طالب التمويل  50 % من قيمة عرض السعر السيارة "المبلغ المسدد نقداً" يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب طالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام

 

13_تجميد وديعة  تعادل 60 % من قيمة المديونية مع تقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك

 

14_ حال تجميد وديعة تعادل  75% من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التأمين ويكتفي بالحظر على السيارة .

 

15_حال تجميد وديعة تعادل  100% من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التامين وكذا إعفائه من الحظر على السيارة

 

16_ يتم تقديم الضمانة بما يعادل 75% من قيمة المديونية على أن يتعهد البنك المصدر لها بتجميدها لصالح البنك طوال فترة السداد وكذا حق البنك في الرجوع عليها كلياً أو جزئياً.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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