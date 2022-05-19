شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تحصل على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح بنك ناصر فرصة لمن يرغب فى شراء سيارة، من خلال تمويل شراء سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة والدراجات النارية، لتوفير فرص عمل، وذلك وفقا لاتباع بعض الخطوات وهى:

1_ سداد 25% من عرض السعر كمقدم للسيارة

2_وبالنسبة للمستندات المطلوبة الرقم التأمينى لطالب التمويل للعملاء الجدد لفتح الحساب.

3_صورة بطاقة الرقم القومى السارية لطالب التمويل.

4- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالى لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.

5 - بيان مفردات الدخل "مرتب، معاش" لطالب التمويل.

6_ مدة التمويل 90 شهرا للسيارات الملاكى و60 شهرا لسيارات المعاقين.

7_ يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط لطالب التمويل ويتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية

8_تقديم ضامن تحت الطلب من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام بشرط أن يغطى المرتب قيمة القسط الشهري

9_بالنسبة لأصحاب المعاشات يتم تحويل المعاش أو قيمة القسط لطالب التمويل، بالإضافة إلى التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية.

10_ العاملين بالقطاع الخاص أو المهـن الحرة يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية.

11_حال سداد طالب التمويل 25 % من قيمة عرض السعر السيارة "المبلغ المسدد نقداً" يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب.

12_حال سداد طالب التمويل 50 % من قيمة عرض السعر السيارة "المبلغ المسدد نقداً" يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب طالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام

13_تجميد وديعة تعادل 60 % من قيمة المديونية مع تقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك

14_ حال تجميد وديعة تعادل 75% من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التأمين ويكتفي بالحظر على السيارة .

15_حال تجميد وديعة تعادل 100% من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التامين وكذا إعفائه من الحظر على السيارة

16_ يتم تقديم الضمانة بما يعادل 75% من قيمة المديونية على أن يتعهد البنك المصدر لها بتجميدها لصالح البنك طوال فترة السداد وكذا حق البنك في الرجوع عليها كلياً أو جزئياً.