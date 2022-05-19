شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن نزول حمامات السباحة بالقرى والفنادق بـ"بدلة الغطس"؟.. السياحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بدلة الغطس أو الغوص تتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئة للنزول بها حمامات السباحة سواء فى القرى السياحية أو الفنادق السياحية".. هذا ما أكدت عليه غادة شلبى، نائب وزير السياحة، خلال الاجتماع الأخير للجنة الإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، مؤكدة موصفات بدلة الغطس "الغوص" تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالملابس المخصصة لتزول "حمامات السباحة".

وأشارت نائب وزير السياحة، إلى أن بدلة الغطس من أهم مميزاتها أنها لا تسرب منها المياه إلى الجسم، مشيرة إلى أن مشكلة البوركينى "المايوه الشرعى" تظهر من وقت لآخر، موضحة أن بعض القرى السياحية تضع شروطا للحفاظ على طابع وشكل محدد للقرية، مشيرة إلى أن هناك فنادق تخضع للوزارة بينما هناك فنادق لا تخضع للوزارة، مضيفة: "نتابع الشكاوى ولا يتم رفض عميل بسبب الملابس أو ملابس الغوص".

جدير بالذكر أن وزارة السياحة قد وضعت شروطا لنزول المحجبات حمامات السباحة، تتمثل فى أن تكون نوعية الأقمشة المصنوع منها المايوه مناسبة لحمام السباحة، وفى حال امتلاك الفندق لأكثر من حمام سباحة يتم تخصيص أحدهم للسيدات المحجبات.