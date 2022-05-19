عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقاء استراتيجي لخالد بن سلمان وأوستن.. مباحثات دفاعية وعسكرية

الخميس 19 مايو 2022

الخليج 365

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أوجه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



واستعرض الجانبان، في واشنطن، الشراكة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية.

وأعرب نائب وزير الدفاع السعودي عن تقدير المملكة للتعاون الوثيق بين وزارتي الدفاع في البلدين، ولجهود "أوستن" للدفع بها لآفاق أوسع، بما يُحقق مصالح البلدين المشتركة، ويعزّز الأمن والسِّلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وترأس الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز الجانب السعودي في اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع في المملكة والولايات المتحدة، بينما ترأس وكيل وزارة الدفاع للسياسات الدكتور كولن كال الجانب الأمريكي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى بحث العديد من القضايا والملفات في إطار رؤية البلدين للدفاع عن المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.‏‎

حضر اجتماع اللجنة من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيّب.

ومن الجانب الأمريكي مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي الدكتورة سيليست والاندر، ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة دانا سترول، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية السيد ستانلي براون.