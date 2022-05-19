جولة آسيوية لـ"بايدن".. وسط مخاوف من تجربة نووية كورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جولة آسيوية لـبايدن.. وسط مخاوف من تجربة نووية كورية

الخميس 19 مايو 2022

الخليج 365

حذرت الولايات المتحدة، الأربعاء، من تنفيذ كوريا الشمالية تجربة صاروخية أو نووية خلال جولة آسيوية مرتقبة للرئيس جو بايدن.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن معلومات استخباراتية أمريكية أظهرت أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا أو صاروخيا أو كليهما قبل أو خلال أو بعد جولة آسيوية يقوم بها الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع وتشمل كوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف سوليفان في إفادة بالبيت الأبيض: "نستعد لكل الأحداث الطارئة المحتملة، بما يتضمن إمكانية حدوث مثل هذا الاستفزاز لدى وجودنا في كوريا أو اليابان".

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن بايدن لن يزور المنطقة الكورية منزوعة السلاح خلال جولته الآسيوية هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة كارين جان-بيير في إفادة للصحفيين إن مثل تلك الزيارة لم تعد ضمن الخطة.

وكان بايدن يبحث، حتى وقت قريب الأسبوع الماضي، زيارة المنطقة الكورية منزوعة السلاح. ويقوم الرئيس الأمريكي بالجولة الآسيوية بين 20 و24 مايو/أيار الجاري.