شكرا لقرائتكم خبر عن فنلندا والسويد تطلبان رسميا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدمت فنلندا والسويد بطلبين رسميين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، أمس الأربعاء، في مقر الحلف، لكن البلدين يواجهان اعتراضات من تركيا على عملية الانضمام التي من المتوقع أن تستغرق بضعة أسابيع فقط.

وكانت السويد وفنلندا على الحياد طوال الحرب الباردة، ويُعد قرارهما الانضمام إلى حلف الأطلسي أحد أهم التغييرات في الهيكل الأمني ​​لأوروبا على مدى عقود، مما يعكس تحولًا كبيرًا في الرأي العام في منطقة الشمال الأوروبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج: «هذه لحظة تاريخية يجب أن نغتنمها». جاء ذلك في حفل قصير سلم فيه سفيرا السويد وفنلندا لدى الحلف الطلبين. وقال ستولتنبرج: «أرحب بشدة بطلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف. أنتم أقرب شركائنا، وستزيد عضويتكما في الحلف من أمننا المشترك».

ويرى الحلف أن انضمام فنلندا والسويد من شأنه أن يعززه بشكل كبير في بحر البلطيق. بتقديم الطلبين رسميا، تواجه دولتا الشمال والعديد من داعميها الآن شهورا من الضبابية يجب فيها التغلب على أي اعتراض على طلبيهما، مع ضرورة أن تمنح جميع الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30 موافقتها على التوسيع.