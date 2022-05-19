شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع يطالب رئيس البرلمان بالتعهد باستعادة سيادة الدولة واحترام الدستور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «المواجهة المطلوبة كبيرة جدا ومعقدة، ونحن لها ولن نضيع أي كلمة وسنلتزم بكل وعد قطعناه خلال الحملة الانتخابية».

وشدد جعجع، في حديث تلفزيوني أمس، على أن «أول استحقاق هو انتخاب رئيس مجلس نيابي، وهذا الأمر لن يحصل كما كان يجري في السابق، وعلى رئيس المجلس التعهد باستعادة سيادة الدولة واحترام الدستور بالفعل والنظام الداخلي للمجلس والتصويت الإلكتروني».

واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية أنه «لو لأخصامنا السياسيين أي شعور لكانوا استقالوا منذ سنتين وأفضل عدم التطرق لأسماء وأرقام معينة وكل ما لدي اتجاه إيجابي في كل الدوائر».

وأضاف جعجع: «بالرغم من كل النيات الحسنة للرئيس ميقاتي ووزير الداخلية لم تتدخل القوى الأمنية إزاء ما حصل في بعض المناطق، وما حصل اليوم من قبل حزب الله «عيب»، وهنا نسأل هل حصل أي إشكال في المناطق غير التي يتواجد فيها حزب الله؟».

من جهته دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في كلمة له مساء الثلاثاء، إلى الاحتكام لخيارات في الانتخابات النيابية، كما دعا إلى وضع الخطاب السياسي الانتخابي المتوتر جانبا لأن قدر اللبنانيين العيش معا.

وقال بري إن الجميع مدعو إلى الاحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم في الاستحقاق الانتخابي «حيث حول أهلنا هذا الاستحقاق إلى استفتاء على الثوابت الوطنية أمام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية وسفراء فوق العادة».

ودعا بري إلى أن «تكون نتائج الانتخابات محطة تلتقي فيها كافة القوى التي تنافست في هذا الاستحقاق، وأن تضع الخطاب السياسي الانتخابي المتوتر والتحريضي جانبا، ولتهدأ كل الرؤوس الحامية وليقتنع الجميع بمعادلة لا مناص منها بأننا كلبنانيين أبناء وطن واحد قدرنا أن نعيش معا. جرحنا واحد».

ووجه بري دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فورا وبعد الانتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي رئيسا وهيئة مكتب ولجان، بحوار جدي بالشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة، من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة والذي يمثل وصفة سحرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية.

وقال: آن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي وخفض سن الاقتراع لـ18 سنة وكوتة نسائية وإنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه الطوائف بعدالة.

ودعا إلى الحوار حول «إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة بالصيغة التي وردت في الطائف والدستور».

وأكد بري أن «حدود لبنان وثرواته في البر والبحر هي استحقاق سيادي لا نقبل التفريط بأي ذرة من هذا الحق، الذي هو حق غير قابل للتنازل أو المقايضة أو المساومة أو التفريط به تحت أي ظرف من الظروف، فلبنان يملك كل عناوين القوة التي تمكنه من حفظ هذه الحقوق».