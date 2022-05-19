شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات الإيرانيين تتسع.. وأصفهان تطالب برحيل «رئيسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتسعت رقعة التظاهرات في إيران ووصلت مدينة «أصفهان»، وخرج الإيرانيون في احتجاجات مناهضة للنظام، مرددين شعارات «خامنئي قاتل ولايته باطلة» و«رئيسي اخجل، اترك البلاد وارحل»، تلتها شعارات مثل «الموت للديكتاتور» و«المدفع، والدبابة، والصاروخ لن تنفع بعد اليوم» و«يجب أن يرحل الملا»، بحسب ما أورد موقع «إيران إنترناشيونال».

وذلك استمرارا للاحتجاجات التي انطلقت من الأحواز ووصلت إلى العاصمة طهران ومدن تشارمحال وبختياري وكهغيلويه وبوير أحمد، رغم الأجواء الأمنية وانتشار الآلاف من قوات الأمن والوحدات الخاصة في المدن، ومحاولة قمع الاحتجاجات بالاعتقالات ومواجهة الشعب بالرصاص الحي.

وفي كلبايكان في محافظة أصفهان، بدأ الأهالي، مساء الثلاثاء، احتجاجاتهم المناهضة للنظام تحت شعار «رئيسي اخجل، اترك البلاد وارحل»، وهاجمت القوات الأمنية والوحدات الخاصة المتظاهرين بعد بداية احتجاجات الشوارع في كلبايكان واعتقلت عددا من منهم.

خامنئي قاتل

كما استخدمت قوات الأمن الصعاقات والغاز المسيل للدموع لقمع الاحتجاجات فيها، لكن المتظاهرين واصلوا تظاهراتهم في الشوارع، وهتفوا في مواجهة الهجمات الشديدة لقوات الأمن والقوات الخاصة: «نقاتل ونموت من أجل استعادة إيران» و«خامنئي قاتل ولايته باطلة».

وفي شهركرد، عاصمة محافظة تشهارمحال بختياري، استمرت الاحتجاجات ضد النظام حتى ليلة الثلاثاء، على الرغم من الأوضاع الأمنية وانتشار الآلاف من القوات الخاصة في المدينة.

وتواصلت الاحتجاجات في شهركرد، ووفقا لمقطع فيديو نشر الثلاثاء يظهر أحد القادة الميدانيين لقوات الأمن في سيارته بمكبر الصوت يأمر القوات الخاصة وقوات الأمن باعتقال «أي شخص» مشارك في الاحتجاجات.

إضرام النيران

وكانت مدينة «شهركرد» من أوليات المدن التي اشتدت فيها الاحتجاجات المناهضة للنظام منذ الأسبوع الفائت، حيث أضرموا النيران في مقر للباسيج خلال احتجاجات الخميس الماضي، وردد المحتجون هتافات ضد الحرس الثوري والباسيج، فضلا عن هتاف «الموت لخامنئي».

وفي مدينة كشساران بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، رغم كثرة القوات الأمنية والوحدات الخاصة المنتشرة في المدينة، واصل المتظاهرون الاحتجاجات المناهضة للنظام بشكل متفرق ليلة الثلاثاء.

في غضون ذلك، تظهر التقارير الواردة من طهران وكرج أيضا أجواء أمنية قوية وانتشار قوات الأمن والوحدات الخاصة على مستوى الشوارع والميادين الرئيسية.

وتشير تقارير موقع إيران إنترناشيونال، من مدن مشهد وشيراز وكرمنشاه والأحواز إلى جانب عدد من المدن الأخرى في خوزستان، إلى وجود أجواء أمنية في هذه المدن.

ولم يعلق المسؤولون القضائيون والشرطة حتى الآن على مصير أو أماكن وجود معتقلي الاحتجاجات في الأحواز وتشهارمحال وبختياري، وكهكيلويه وبوير أحمد، ولرستان وأصفهان، ولم يعلنوا عن عدد القتلى في الاحتجاجات.

وفي الأيام القليلة الماضية، تم دفن جثث عدد من ضحايا الاحتجاجات بإجراءات أمنية، فيما تشير التقارير إلى أن قوات الأمن تمارس ضغوطا شديدة على أسر الضحايا.

إغلاق مدارس

بالتزامن مع ذلك، دخل إضراب عمال شركة حافلات طهران وضواحيها يومه الثالث، والذي تسبب بإغلاق الدوائر والمراكز التعليمية في طهران، يوم الثلاثاء، وقالت الحكومة إن سبب الإغلاق هو تلوث الهواء، كما أغلقت مدارس طهران أمس الأربعاء.

يذكر أن سبب إضراب سائقي شركة النقل هو رفض البلدية زيادة الرواتب بنسبة 37 % التي أقرها المجلس الأعلى للعمل في إيران، وفي حين تنص قرارات المجلس الأعلى للعمل على زيادة رواتب العمال بنسبة 37 %، كانت زيادة رواتب موظفي الحكومة 10 ٪ فقط، وذكر المحتجون من السائقين أن بلدية طهران تحاول زيادة رواتب سائقي شركة النقل بنسبة 10 % فقط.

يذكر أن عمال شركة النقل قد نظموا تجمعات احتجاجية عدة مرات منذ عام 2001، وتم اعتقال عدد من أعضاء نقابة شركة النقل وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.