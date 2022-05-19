شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يدعو إلى تغيير مفهوم المنطقة الخضراء في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، إلى تغيير مفهوم المنطقة الخضراء ورجوعها إلى سابق عهدها بالأسماء الأصلية لإحيائها في بغداد.

وقال الكاظمي، خلال زيارته إلى مبنى أمانة بغداد: «بغداد عاصمة السلام تعيش اليوم معاناة كبيرة وإهمالا واضحا رغم الدعم الحكومي للنهوض بواقع العاصمة».

وأضاف: «يصيبنا الحزن والألم حين نرى واقع بغداد بهذا الشكل، وهذا التقصير يمتد لسنوات، وهو أمر لا يليق بنا جميعا كمسؤولين، ويجب أن يكون هناك جهد استثنائي في بغداد لخلق بيئة اجتماعية، وخدمات بلدية مستقرة، ما ينعكس بشكل إيجابي على كل مفاصل الحياة.

وأعرب عن أسفه لرؤية بغداد بهذا الحال من الزحام، وتأثير التخطيط العبثي لأصحاب النفوذ، ما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات في مناطق معينة من المدينة، والعمل على رفع المظاهر التي لا تليق بعاصمة عريقة مثل بغداد.

وأضاف: «خلال العواصف الترابية التي مرت مؤخرا كنا نأمل من أمانة بغداد أن تؤدي واجبها وتطلق حملة موازية لتنظيف الشوارع، ويؤسفني أن أرى نصب الحرية وساحة الأمة بهذا الوضع».

وقال إن «ظاهرة الزحامات المرورية في بغداد غير مقبولة، وهناك بعض السيطرات الأمنية أضحت تشكل وسيلة إعاقة»، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا بعدم استثمار منطقة معسكر الرشيد، وتحويله إلى متنزهات عامة، والبدء بمشروع مترو بغداد والنقل النهري بأسرع وقت.