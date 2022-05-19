18 مايو , 2022
السعودية تحبط تهريب 682 كيلوغراماً من الحشيش.
تمكن حرس الحدود السعودي، من إحباط محاولة تهريب (682) كيلوغراماً من مادة الحشيش و(62) طناً و(315) كيلو غراماً من نبات القات و(194300) قرص إمفيتامين مخدر والقبض على المشاركين فيها.
وأعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب (682) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و(62) طناً و(315) كيلو غراماً من نبات القات المخدر، و(194300) قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (73) متهماً، منهم (20) مواطناً، و(53) مخالفاً لنظام أمن الحدود: (26) من الجنسية الإثيوبية و(23) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية و(2) من الجنسيتين السودانية والإريترية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تحبط تهريب 682 كيلوغراماً من الحشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.