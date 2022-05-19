مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 19/5/2022، الموافق 18 شوال 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 3:20 صباحًا

أذان الظهر 11:51 صباحًا

أذان العصر 3:28 مساءً

أذان المغرب 6:43 مساءً

أذان العشاء 8:11 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 3:21 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:56 صباحًا

موعد أذان العصر 3:35 مساءً

موعد أذان المغرب 6:50 مساءً

موعد أذان العشاء 8:19 مساءً

مواقيت الصلاة في العريش:

موعد أذان الفجر 3:06 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:41 صباحًا

موعد أذان العصر 3:20 مساءً

موعد أذان المغرب 6:35 مساءً

موعد أذان العشاء 8:04 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:

موعد أذان الفجر 3:46 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:14 مساء

موعد أذان العصر 3:49 مساءً

موعد أذان المغرب 7:03 مساءً

موعد أذان العشاء 8:31 مساءً

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد:

موعد أذان الفجر 3:38 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:54 صباحًا

موعد أذان العصر 3:21 مساءً

موعد أذان المغرب 6:37 مساءً

موعد أذان العشاء 7:59 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط:

موعد أذان الفجر 3:30 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:51 مساء

موعد أذان العصر 3:22 مساءً

موعد أذان المغرب 6:38 مساءً

موعد أذان العشاء 8:02 مساءً

مواقيت الصلاة في الأقصر:

موعد أذان الفجر 3:30 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:51 صباحًا

موعد أذان العصر 3:22 مساءً

موعد أذان المغرب 6:38 مساءً

موعد أذان العشاء 8:02 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 3:30 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:45 صباحًا

موعد أذان العصر 3:11 مساءً

موعد أذان المغرب 6:29 مساءً

موعد أذان العشاء 7:50 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 3:14 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:47 صباحًا

موعد أذان العصر 3:25 مساءً

موعد أذان المغرب 6:40 مساءً

موعد أذان العشاء 8:08 مساءً

مواقيت الصلاة في المنوفية:

موعد أذان الفجر 3:20 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 6:45 مساءً

موعد أذان العشاء 8:13 مساءً

مواقيت الصلاة في السويس:

موعد أذان الفجر 3:15 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:46 صباحا

موعد أذان العصر 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب 6:37 مساءً

موعد أذان العشاء 8:05 مساءً

مواقيت الصلاة في طنطا:

موعد أذان الفجر 3:18 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 6:46 مساءً

موعد أذان العشاء 8:14 مساءً

مواقيت الصلاة في الزقازيق:

موعد أذان الفجر 3:17 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:50 صباحًا

موعد أذان العصر 3:28 مساءً

موعد أذان المغرب 6:43 مساءً

موعد أذان العشاء 8:11 مساءً