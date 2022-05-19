ضبط أقراص مخدرة وحشيش مع راكب قادم من إيطاليا بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وقطعة من مخدر الحشيش، أخافها راكب مصري فور وصوله من إيطاليا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار مالبنزا الإيطالي على طائرة إير كايرو، اشتبه محمد الديب مأمور الجمرك فى راكب مصري قادم من إيطاليا، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شيماء علي مأمور الجمرك المعينة علي جهاز الفحص وتم تأكيد الاشتباه، وبالعرض على محمد حميدة مدير الإدارة قام بتكليف سيد فؤاد مأمور الجمرك وعمرو شعبان مدير الحركة، المشرف على الصالة بتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 150 قرص من عقار الترامادول المخدر وقطعة تزن 20 جرام من مخدر الحشيش مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبني رقم ١، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.