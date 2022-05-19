خسائر فادحة لروسيا.. هجوم أوكراني مضاد يغير مجرى الحرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 01:09 صباحاً - أكد تقرير نشره موقع راديو “نيو فويس أوف أوكرانيا” إلى أن الهجوم المضاد الذي تقوده القوات الأوكرانية يغير مجرى الحرب، خاصة في ظل الخسائر الروسية الهائلة.

وبحسب التقرير، فشلت القوات الروسية في تطويق المقاتلين الأوكرانيين في دونباس.

أوليكسي أريستوفيتش، المستشار في الرئاسة الأوكرانية قال في مطلع مايو إن “شن هجوم مضاد كبير من قبل القوات الأوكرانية لم يكن ممكنا إلا في منتصف يونيو”.

وقال في تصريحات للتفزيون الوطني الأوكراني إن “الهجوم المضاد ممكن بعد تكديس عدد كبير من الأسلحة الغربية. وهو ما سيكون كافيا لعدد قليل من الوحدات على الأقل لتكون مسلحة ومدربة ومنسقة بالكامل”.

وأضاف، حينها، أنه يتوقع تسليم الأسلحة في أواخر مايو أو أوائل يونيو. ومع ذلك فإن الهجمات المضادة من قبل القوات الأوكرانية تحدث بالفعل، بحسب التقرير.

وفي 14 مايو كان حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، قد أعلن أن هجوما مضادا شنته القوات الأوكرانية بالقرب من إيزيوم. ولفت إلى أن القوات الأوكرانية تشن هجوما مضادا، وفي بعض الاتجاهات تتراجع القوات الروسية.

وأوضح سينيهوبوف أن “الوضع لا يزال خطيرا للغاية. مع انسحاب القوات الروسية قاموا بتفخيخ كل ما في وسعهم. الساحات والبساتين وجوانب الطرق، وحتى أسرة الأطفال”.

وقال مسؤول دفاعي أميركي، الاثنين، إن مدافع “هاوتزر” عيار 155 ملم، التي قدمتها واشنطن كمساعدات للقوات الأوكرانية ستساعدهم في تكثيف هجماتهم المضادة. وأكد أن الجيش الأوكراني تمكن من استعادة عدة مناطق احتلتها روسيا في دونباس.

ونقل التقرير عن متحدث باسم البنتاغون أن القوات الأوكرانية استفادت من الأسلحة الأميركية، وأضاف ” أن الأوكرانيين يدفعون الروس إلى الخارج ولكن إلى الشرق وإلى الشمال، ونحن نعتقد أن مدافع الهاوتزر على وجه الخصوص لها تأثير على ذلك، لاسيما في خاركيف”.

وقال حاكم لوهانسك، سيرهي هايداي الاثنين إن “القوات الروسية اضطرت للتراجع أثناء مداهمة مجمع هيرسك الإقليمي في لوهانسك أوبلاست”.

وبين أن “خسائر” القوات الروسية عديدة وهائلة.

وتتهم أوكرانيا موسكو بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع خصوصا في بلدة بوتشا حيث شاهد مراسلو فرانس برس 20 جثة على الأقل في الشوارع بعد انسحاب القوات الروسية منها في أواخر مارس.

رغم موارد موسكو العملاقة، تمكنت أوكرانيا من صد الجيش الروسي لفترة أطول مما توقعه كثيرون، بفضل الإمدادات العسكرية والأموال من حلفائها الغربيين، وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الثلاثاء، إن الحرب مع روسيا بصدد الدخول في “مرحلة مطولة”، وأضاف خلال اجتماع مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن “روسيا تتهيأ لعملية عسكرية طويلة الأمد”.