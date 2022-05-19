أوكرانيا: التهديد بضربات صاروخية على أهداف عسكرية ومدنية لا يزال قائماً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأربعاء، أنها لا تستبعد أي تهديدات بشن ضربات صاروخية على أهداف عسكرية ومدنية أوكرانية تأتي من البحر الأسود وروسيا البيضاء.

وأوضح المتحدث باسمها أولكسندر موتوزيانيك، أن 3 حاملات صواريخ بطاقة تصل إلى 24 صاروخا لكل منها مستعدة للإطلاق من البحر الأسود.

كما أضاف أن التهديد بضربات صاروخية على أهداف عسكرية ومدنية في أراضي أوكرانيا من البحر الأسود ومن روسيا البيضاء لا يزال موجودا، مشددا على جاهزية قواته لردع الهجمات.

تأمين ممر للقرم

أتت هذه التطورات بعيد تحذير الوزارة من سعي روسيا إلى محاصرة القوات الأوكرانية في منطقتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.

فقد أكد موتوزيانيك أن القوات الروسية تحاول إحكام السيطرة بشكل كامل على أراضي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون، إضافة إلى “تأمين ممر بري مع شبه جزيرة القرم”، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأضاف أن القوات الأوكرانية نجحت في صد 12 هجوما في دونيتسك ولوغانسك أمس الثلاثاء، لافتا إلى أنها دمرت ثلاث دبابات وثلاثة من أنظمة المدفعية وست مركبات مدرعة خفيفة وسبع مركبات أخرى.

استسلام مقاتلي آزوف

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الروسي، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، استسلام 694 من مقاتلي “آزوفستال” بينهم 29 جريحًا.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: “في ماريوبول، واصل مسلحو وحدة آزوف القومية والجنود الأوكرانيون المحاصرون في مصنع آزوفستال الاستسلام. واستسلم خلال اليوم الماضي 694 مسلحا بينهم 29 جريحا”.