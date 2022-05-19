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تخصيصات جديدة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستخصص 215 مليون دولار إضافية لممواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وقال بلينكن من منبر مجلس الأمن الدولي، إنه "اليوم، آخذا بعين الاعتبار الطابع العاجل للأزمة، نعلن تخصيص 215 مليون دولار للمساعدات الغذائية الطارئة".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تتوقع من الكونغرس رصد تمويل إضافي كبير، سيتم إنفاقه على تلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية.


يذكر أن المنظمات الدولية حذرت من أزمة غذاء في العالم على خلفية النزاع في أوكرانيا والعقوبات المفروضة ضد روسيا في ظل استمرار عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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