المتظاهرون: خامنئي قاتل حكمه باطل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت المظاهرات والاحتجاجات للانتشار في مدن ومحافظات إيران، بسبب القمع والغلاء وارتفاع تكاليف الحياة. ورفع المتظاهرون هتافات معادية للمرشد الأعلى علي خامنئي وحكومة إبراهيم رئيسي وقادة الملالي.

وأفادت شبكة مجاهدي خلق من داخل إيران بأن انتفاضات الشباب والشعب ضد الغلاء استمرت لليوم الثامن، حيث نظم أهالي مدينة كلبايكان بمحافظة أصفهان، مظاهرات حاشدة ضد النظام، ورددوا هتافات بما في ذلك «خامنئي قاتل وحكمه باطل»، كما هتفوا ضد إبراهيم رئيسي رافعين شعار الموت لرئيسي، ويا رئيسي اخجل واترك السلطة، كما هتف الشباب في المدينة: ليرحل الملالي لا تنفعهم الدبابة والمدفع.

في غضون ذلك، واصل أهالي جونقان بمحافظة جهارمحال وبختياري، مظاهراتهم وتعرضوا لهجوم من قبل قوات النظام القمعية، ويقال إن شابا قتل في إطلاق نار على الأهالي.

استهداف الحرس

وفي أليكودرز بمحافظة لرستان غرب إيران، وبحسب الصور المنشورة على الإنترنت، استهدف المواطنون الغاضبون سيارة لعناصر الحرس وفتحوا النار عليها بعد هجوم قوات الحرس.

ويظهر استمرار الاحتجاجات في إيران، على الرغم من الإجراءات القمعية للنظام والوجود غير المسبوق لقوات مكافحة الشغب في جميع المدن، ذروة استياء الناس من النظام وعزمهم على إسقاط نظام الملالي.

واتخذ نظام الملالي إجراءات أمنية واسعة النطاق لمنع انتشار الاحتجاجات في مختلف المدن. وانتشرت في طهران القوات القمعية بشكل واسع، لا سيما في المناطق الوسطى من المدينة. في مدن خوزستان والعديد من المدن الأخرى مثل بروجرد، وسنندج، ومهاباد وإيلام، هناك انتشار

مكثف لعناصر المخابرات والشرطة والقوات العسكرية بشكل ملموس. في الأيام الأخيرة، تم اعتقال عدد كبير من الشباب في مدن مختلفة وانقطعت خدمة الإنترنت أو تباطأت.

قتلى واغتيالات

وشهدت الانتفاضات الأخيرة قتل أو جرح عدد من المتظاهرين في إطلاق نار، لكن النظام رفض الكشف عن الخبر. وقال آوايي، عضو مجلس شورى النظام من دزفول، إن «الشخص الذي قتل في التجمعات الأخيرة لم يكن من مدينة دزفول وكان من مدينة انديمشك». كما اعترف

إيزدبناه، عضو آخر من المجلس من مدينة إيذه، باعتقال عدد من المتظاهرين الشباب.

وشهدت إيران على مدار الشهور الماضية مظاهرات في مختلف المدن والمحافظات احتجاجا على الغلاء، وارتفاع تكاليف الحياة، علاوة على القمع الذي يتعرض له الشعب في حال مطالبته بحقوقه.

زيارة بومبيو

بالتواكب مع انتفاضة الشعب الإيراني، زار مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السبعين، مجمع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية «أشرف 3»، والتقى بمريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وحضر تجمع المجاهدين في قاعة بهارستان في أشرف الثالث وأعرب عن ارتياحه للاجتماع معهم قائلا «يجتمع هنا اليوم 1000 سجين سياسي سابق للنظام الديني. أود أن أقول لكم، من وزير خارجية سابق، إن أمريكا تعترف بكم وتحترمكم بشدة. تذكرنا الأحداث التي عانيتم منها من

أجل الحرية بما تأسست بلادنا للدفاع عنه وتأمينه منذ سنوات عديدة.

وأضاف: أود أن أشكر الرئيسة المنتخبة مريم رجوي. ويقوم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تحت قيادتها ببناء هيكل لجمهورية ديمقراطية حرة في إيران».

الرئيس الجزار

وقال بومبيو في جانب آخر من خطابه «إبراهيم رئيسي، الجزار الذي أدار مذبحة عام 1988، هو رئيس البلاد الآن، كان الإقبال على التصويت هو الأدنى منذ 1979، ما يشير إلى عقوبات ضد النظام ومرشحه. النظام في أضعف نقطة له منذ عقود. مهمة رئيسي واضحة. يسبب الألم

والرعب ويواصل النهب. لكن رئيسي فشل بالفعل. ولم يتمكن من قمع الانتفاضات في إيران أو تحطيم روح المعارضة المشرفة داخل الشعب الإيراني».

وأضاف «كمجموعة لها صوت سياسي حقيقي في واشنطن وحول العالم، نحن بحاجة إليكم لتعريف قادة العالم بالقدرات التدميرية للديكتاتوريين في طهران.

من العوامل الخطيرة المفقودة في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران الافتقار إلى الدعم السياسي للمعارضة المنظمة. لقد فعل النظام في طهران أقصى ما في وسعه بمذبحة 30 ألف سجين سياسي كان المجاهدون هدفهم الرئيسي وأغلبية ضحاياهم. يمتد التهديد بشن هجوم إلى أبعد من

حدود إيران، وقد شن النظام مؤامرات إرهابية ضد قادة هذه الحركة في أوروبا والولايات المتحدة. لتصحيح سياسة إيران الآن، بغض النظر عمن هو في البيت الأبيض، من الضروري للإدارة الأمريكية التواصل مع المقاومة الإيرانية والاستفادة من قدراتها الهائلة. أشرف 3 هو مكان

يجب التركيز عليه».

محاسبة المجرمين

وشدد بومبيو على أن «الأعمال التي تدعم حبنا للشعب الإيراني يجب أن تبدأ بمحاسبة إبراهيم رئيسي على جرائمه ضد الإنسانية عام 1988.

وتابع «بينما يناضل الشعب الإيراني من أجل إيران أكثر حرية وديمقراطية، يجب أن نستمر في دعمهم بأي طريقة ممكنة. هناك الكثير من العمل الجيد يمكن للمجتمع المدني الأمريكي القيام به لدفع هذا الهدف إلى الأمام. هذا ما تشارك فيه منظمتكم بنشاط، في النهاية سيكون للشعب

الإيراني جمهورية ديمقراطية وغير نووية، وأدعو الله أن يأتي هذا اليوم قريبا وبدعم من الإيرانيين الذين يعيشون في أنحاء مختلفة من العالم والذين يقاومون من الداخل - سيأتي ذلك اليوم عاجلا. أنا ملتزم بهذا الهدف. «أعلم أنكم كلكم متعهدون بذلك أيضا».

معركة شرسة

وقالت مريم رجوي «معركة شرسة بين الشعب الإيراني والفاشية الدينية مستمرة منذ 43 عاما، وستستمر حتى إقامة جمهورية ديمقراطية حرة، وأشارت إلى أن المعركة في إيران اليوم تتسم بصفتين، ضعف النظام في غایته من جهة، والغضب الشعبي وعدم الرضا في حده الأقصى

من جهة أخرى، مما يؤدي إلى اعتلاء المقاومة المنظمة، الشعب ومقاومته المنظمة، العامل الحاسم لأي تغيير في إيران، هو ما تم تجاهله في السياسة الغربية لمدة أربعة عقود وجعل الفرصة سانحة أمام الملالي ليصلوا إلى عتبة امتلاك قنبلة ذرية».

ولفتت إلى أن تجاهل مطلب الشعب الإيراني ومقاومته هو العيب الذي فاجأ الغرب في الثورة المناهضة للشاه وسقوط نظامه.

وخلال هذه الزيارة التي استغرقت 5 ساعات، تفقد بومبيو أجنحة مختلفة من متحف المقاومة، منها جناح الانتفاضات الشعبية وجناح وحدات المقاومة وجناح مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وأعمال التعذيب الوحشي، وكذلك زنازين سجون إيفين وقزل حصار، وكذلك ممر الموت

وقاعة الإعدامات في سجن كوهردشت، حيث تمت محاكاتها في متحف المقاومة في أشرف الثالث.

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