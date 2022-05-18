شكرا لقرائتكم خبر زيلينسكي: روسيا تحاول تعويض إخفاقاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تحاول تعويض «إخفاقاتها» العسكرية، من خلال هجماتها الصاروخية الأخيرة.

وقال في خطابه اليومي أمس «إن الهجمات الصاروخية الروسية والضربات الجوية على مناطق لفيف وسومي وتشيرنهيف ولوهانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية هي محاولة من الجيش الروسي للتعويض عن سلسلة الإخفاقات في الشرق والجنوب في أوكرانيا»، بحسب صحيفة «كييف إندبندنت».

ووفقا للرئيس الأوكراني، فإن هذه الهجمات: لا تغير الوضع بشكل كبير، «خاصة أن دفاعنا الجوي وإجراءاتنا لمكافحة التخريب أصبحت أقوى».