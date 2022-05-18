زيلينسكي: روسيا تحاول تعويض إخفاقاتها

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وقال في خطابه اليومي أمس «إن الهجمات الصاروخية الروسية والضربات الجوية على مناطق لفيف وسومي وتشيرنهيف ولوهانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية هي محاولة من الجيش الروسي للتعويض عن سلسلة الإخفاقات في الشرق والجنوب في أوكرانيا»، بحسب صحيفة «كييف إندبندنت».ووفقا للرئيس الأوكراني، فإن هذه الهجمات: لا تغير الوضع بشكل كبير، «خاصة أن دفاعنا الجوي وإجراءاتنا لمكافحة التخريب أصبحت أقوى».
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