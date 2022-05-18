زعيم كوريا الشمالية لوزرائه: أنتم فاشلون

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وجاءت رسالته في الوقت الذي سجلت فيه البلاد أكثر من 232 ألفا و880 شخصا يعانون من أعراض الحمى في جميع أنحاء البلاد وست وفيات إضافية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 62.وقال كيم إن عدم النضج كشف تماما عن «نقاط الضعف».
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