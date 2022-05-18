شكرا لقرائتكم خبر زعيم كوريا الشمالية لوزرائه: أنتم فاشلون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وبخ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مسؤولين ووزراء في بلاده لـ «فشلهم في الاستجابة بشكل مناسب» لتفشي فيروس كورونا في مراحله الأولى، وذلك أثناء ترؤسه اجتماعا لحزب العمال الحاكم.

وجاءت رسالته في الوقت الذي سجلت فيه البلاد أكثر من 232 ألفا و880 شخصا يعانون من أعراض الحمى في جميع أنحاء البلاد وست وفيات إضافية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 62.

وقال كيم إن عدم النضج كشف تماما عن «نقاط الضعف».