شكرا لقرائتكم خبر قرصنة إيرانية على سفينة وقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأعلن قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزكان جنوب إيران أمس، عن ضبط سفينة تحمل كمية من الوقود المهرب. ونقلت قناة «العالم» الإيرانية عن العقيد حسين دهكي القول «نجح حرس الحدود في قاعدة بندر لنكة البحرية، خلال عملية في منطقة الحماية، وبالتعاون الاستخباري مع حرس الحدود بمحافظة بوشهر، في رصد سفينة تحمل وقودا مهربا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت إيران عن قرصنة جديدة على إحدى السفن التي تحمل وقودا، وألقت القبض على 7 وصفتهم بالمهربين.وأعلن قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزكان جنوب إيران أمس، عن ضبط سفينة تحمل كمية من الوقود المهرب. ونقلت قناة «العالم» الإيرانية عن العقيد حسين دهكي القول «نجح حرس الحدود في قاعدة بندر لنكة البحرية، خلال عملية في منطقة الحماية، وبالتعاون الاستخباري مع حرس الحدود بمحافظة بوشهر، في رصد سفينة تحمل وقودا مهربا».

كانت هذه تفاصيل خبر قرصنة إيرانية على سفينة وقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.