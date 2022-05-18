العراق يشرع في تغيير مفهوم المنطقة الخضراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمس، إلى تغيير مفهوم المنطقة الخضراء ورجوعها إلى سابق عهدها بالأسماء الأصلية لأحيائها في بغداد.

وقال خلال زيارته إلى مبنى أمانة العاصمة «بغداد عاصمة السلام تعيش اليوم معاناة كبيرة وإهمالا واضحا على الرغم من الدعم الحكومي للنهوض بواقع العاصمة».

وأضاف «يصيبنا الحزن والألم حين نرى واقع بغداد بهذا الشكل، وهذا التقصير يمتد لسنوات، وهو أمر لا يليق بنا جميعا كمسؤولين ويجب أن يكون هناك جهد استثنائي في بغداد لخلق بيئة اجتماعية، وخدمات بلدية مستقرة مما ينعكس بشكل إيجابي على كل مفاصل الحياة».

وأعرب عن أسفه رؤية بغداد بهذا الحال من الزحام، وتأثير التخطيط العبثي لأصحاب النفوذ مما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات في مناطق معينة من المدينة والعمل على رفع المظاهر التي لا تليق بعاصمة عريقة مثل بغداد.

وأضاف «خلال العواصف الترابية التي مرت أخيرا كنا نأمل من أمانة بغداد أن تؤدي واجبها وتطلق حملة موازية لتنظيف الشوارع ويؤسفني أن أرى نصب الحرية وساحة الأمة بهذا الوضع».