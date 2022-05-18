فلسطين تحذر من تداعيات اقتحامات الأقصى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الرئاسة الفلسطينية من اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها، بشكل يومي وما يرافقه من اعتقالات عشوائية لعشرات المواطنين، واستمرار السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بإطلاق يد الجيش لممارسة القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس، عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، قوله «إن هذه السياسة الإسرائيلية التصعيدية بحق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال واقتحام تعمل على تفجير الأوضاع وتخلق أجواء العنف والتوتر التي حذرنا منها مرارا وتكرارا».

وطالب الإدارة الأمريكية بـ»التوقف عن صمتها والتدخل الفوري لوقف هذا الهجوم الإسرائيلي اليومي على مدننا وقرانا ومخيماتنا ولجم الانفلات الإسرائيلي قبل فوات الآوان، حيث إن التصريحات والإدانات وحدها لا تكفي».

وأضاف أبوردينة «إن هذه السياسة تأتي في الوقت الذي شاهد فيه العالم أجمع استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما تخلل جنازتها من اعتداءات إسرائيلية، إضافة إلى الاعتداء على جنازة الشهيد وليد الشريف وتدنيس المقبرة من قبل جيش

الاحتلال».

وأكد أن «هذه الحكومة لا تأبه بكل هذه الإدانات الدولية، ولا بقرارات الشرعية الدولية التي أكدت مرارا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أشكال الاستيطان باعتباره غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين».