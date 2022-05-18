المملكة تستنكر هجوما إرهابيا حصد 35 بالصومال

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وأكدت الوزارة وقوف المملكة حكومة وشعبا مع حكومة وشعب جمهورية الصومال، سائلة الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي أدت لمقتل 10 جنود وإصابة 25 آخرين في 3 و13 مايو 2022م، إثر هجوم عناصر تابعة لحركة شباب الصومال على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال.وأكدت الوزارة وقوف المملكة حكومة وشعبا مع حكومة وشعب جمهورية الصومال، سائلة الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

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