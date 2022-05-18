صراع السلطة يفجر الأوضاع في ليبيا

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فاقدة الشرعيةواعتبر باشاغا ما حدث في طرابلس دليل على أن حكومة الدبيبة لا تسيطر على المدينة، وجدد اعتبارها فاقدة للشرعية ومنتهية الولاية، وقال بصددها «لقد عطلت الانتخابات رغم تعهدها بعدم خوضها. وهي حكومة فاقدة للشرعية محليا ودوليا وأخلاقيا، وقد قامت باستغلال المال العام من
أجل شراء الولاءات، وهي مستعدة لإشعال حرب في سبيل الحفاظ على موقعها، واستمرارها يعني أنها ستعيد المشانق إلى ميدان الشهداء في طرابلس كما فعل الاحتلال من قبل». وجدد باشاغا تعهده بعدم الترشح للانتخابات المقبلة. وقال بالخصوص «نحن دعاة دولة ونظام واستقرار،
نؤمن بالعملية الديمقراطية، وقد دفعنا الكثير من الدماء من أجل التداول السلمي للسلطة. وكلنا يريد الانتخابات ولكن السؤال هو من سيقودنا نحو إجرائها».
لسنا طلاب سلطة
وأضاف «لسنا طلابا للسلطة ولا نبحث عن المنفعة الشخصية وأنه وبالرغم من الشبهات التي تدور حول حكومة الدبيبة غير أننا وأثناء انتخابها لم نقف في وجهها حفاظا على استقرار البلاد وتداولنا السلطة بشكل سلمي».
وأشار إلى أنه بالرغم من قوتنا ونفوذنا لم نلجأ لاستخدام السلاح بل لجأنا لما نص عليه الاتفاق السياسي، رغم مواجهة الحكومة لنا بالسب وخطاب الكراهية. ونوه باشاغا بأن دماء مئات الشباب التي سالت من أجل التداول السلمي على السلطة لن تضيع هباء رغم تحايل حكومة الدبيبة من
أجل تعطيل الانتخابات بترشحها للانتخابات رغم تعهدها الدولي بعدم خوضها، وحذر أن حكومة الدبيبة سوف تعيد المشانق إلى ميدان الشهداء إذا استقر حكمها.
فرض الواقع
في المقابل، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري رفضه محاولة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس، واعتبر في لقاء مع قناة «ليبيا الأحرار» ليلة الثلاثاء/الأربعاء حكومة باشاغا «محل نزاع»، ودخولها طرابلس بدون توافق
«محاولة فرض أمر واقع مرفوض».
ونصح المشري باشاغا بتقديم استقالته، ودعا رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة إلى قبول التغيير. وقال «الحكومتان لا تريدان الذهاب للانتخابات حتى بعد 5 سنوات، وحكومة الدبيبة لا تستطيع إجراءها، لأن نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض المدن. وعلينا التوافق على قاعدة
دستورية وحكومة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات فقط».
اشتباكات مسلحة
وكان باشاغا أعلن دخول طرابلس بمعية إحدى الكتائب المسلحة «كتيبة النواصي»، الأمر الذي رفضته كتائب أخرى داعمة لحكومة الدبيبة، قامت بمحاصرة مقر كتيبة النواصي وسط طرابلس. وبعد اشتباكات مسلحة، قام آمر اللواء 444 بالتوسط وتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج باشاغا
والقوات التابعة له، وجدد الدبيبة تمسكه بالسلطة.
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