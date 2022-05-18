شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السناوى: التنظيم الدولى للإخوان يعانى من أزمة كبيرة وانشقاقات بصفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى والمفكر عبد الله السناوى إنه يعتقد أن التزام الموضوعية فى الخلاف سيساعد البلد على النجاح، متابعا: أنا كاتب يتبع ضميره وأتفق وأختلف بناء على المصلحة العامة.

وأضاف المفكر عبد الله السناوى، خلال لقاء خاص مع قناة إكسترا نيوز: أفتقد الأستاذ هيكل لكن بوصلتي لم تتحول بعد رحيله، موضحا أن الكتلة الشابة في مصر هي القوة الحقيقية للتيار المدنى.

ولفت المفكر عبد الله السناوى إلى أن بعض المنابر الإخوانية تهاجم الحوار الوطني وفي نفس الوقت هناك وجوه بارزة من التنظيم الدولي تطالب بالمشاركة، موضحا أن التنظيم الدولي للإخوان يعاني أزمة كبيرة وهناك انشقاق كبير في صفوفهم.

وتابع المفكر عبد الله السناوى: لا يصح أن يكون هناك اختلاف على الولاء للدولة، ولم نعد الآن في حاجة لإجراءات استثنائية في ملف الحريات.

وقال المفكر عبد الله السناوى، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه للحوار الوطني تعطي مصداقية وجدية كبيرة لهذا الحوار، متابعا: نحتاج تشكيل لجنة من أفضل العقول الاقتصادية للخروج بتصورات واضحة.

وأشار المفكر عبد الله السناوى إلى أن الاعتراف بوجود الأزمات هو مدخل طبيعي للحوار ونحتاج لنقاط وأولويات واضحة وليس وضع نظريات، موضحا أن الإصلاح السياسي والأزمة الاقتصادية هما الملفان الأساسيان على طاولة الحوار الوطني.

وأوضح المفكر عبد الله السناوى، أن الحوار الوطني ليس مقصورًا على السُلطة والمعارضة ونحتاج التوسع في حوار مجتمعي، ونحتاج لتفعيل الحصانة الدستورية لأصحاب الرأى.