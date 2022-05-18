شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية للنواب: نراعى البعد الاجتماعي في ملف التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تطبيق البعد الاجتماعي في تطبيق حالات التصالح في التعدي على أراضي أملاك الدولة، قائلا: نزلت بنفسي لمدينة كفر صقر لمعاينة عشة تم تسعيرها من قبل لجان التسعير بمبلغ 3 ملايين جنيه".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الشرقية، بحضور المحافظ .

وقال " غراب" تعقيبا على انتقادات النواب لعدم تفعيل قرارات التصالح في التعدي علي أملاك الدولة: إن اللجنة الرباعية التي سعرت الأرض تحججت بأنها تنفذ القانون، ولكنني أخذت قرارا على مسئوليتي بتخفيض قيمة التصالح بنسبة 50%.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة التخفيض في محافظة الشرقية بلغت في بعض الأماكن إلى أكثر من 75% وذلك لتحفيز المواطنين على التصالح، وهو ما انعكس على نسبة التنفيذ في المحافظة وحدث إقبال كبير من المواطنين، وحررت المحافظة 10 آلاف عقد من إجمالي 12 ألف حالة تعد، وسيتم تحرير 2000 عقد خلال الفترة المقبلة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قال إن هناك جهود لمواجهة مشكلة التكدس في الشوارع بسبب المواقف والأسواق العشوائية، لحل هذه الإشكالية، لافتا إلى أن المحافظة ستعمل على إقامة ساحات انتظار السيارات فى مدينة ههيا لتخفيف التكدس.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن معاناة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من انتشار المواقف العشوائية في المدينة مما يؤدي إلى صعوبة الحركة في الشوارع والطرق الرئيسية داخل المدينة ويغيب النظام داخل المدينة.